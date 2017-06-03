Виландер: Хачанов — опасный игрок, мощно бьющий по мячу, без явных слабых мест

Знаменитый шведский теннисист, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса Матс Виландер, работающий теннисным аналитиком на «Ролан Гаррос», оценил состояние российского мужского тенниса и перспективы Карена Хачанова.

«Пять-шесть лет назад было непонятно, что происходит с российским теннисом. Не появлялось никого у мужчин, новых девушек тоже было мало. В мужском теннисе в какой-то момент вообще никого не было. После Кафельникова появился Сафин, потом Давыденко с Южным. Они были великолепными теннисистами, а за ними образовалась пустота. Сейчас ситуация изменилась. Хачанов очень хорош, но есть и много других перспективных игроков.

Сравнения Хачанова с Сафиным? Я слышал их, и они мне нравятся. Но не стоит привязывать его к кому-то конкретному. Можно сказать об этом однажды, но в целом он должен быть первым Хачановым, а не вторым Сафиным. Тем не менее схожие моменты у них есть.

Он очень цельный игрок, очень опасный, мощно бьющий по мячу. Явных слабых мест у него нет. Он здорово двигается по корту. Замечу, что победу над Бердыхом он практически не праздновал. На мой взгляд, это признак того, что он не только любит играть в теннис, но и хочет прогрессировать. Его цель не только в том, чтобы побеждать в конкретных матчах, но и развиваться. Я считаю, что он способен однажды стать чемпионом турнира «Большого шлема», — сказал Виландер в беседе со специальным корреспондентом «Чемпионата» Давидом Авакяном.