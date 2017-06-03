Халеп: я очень хорошо провела весь матч, заставила Касаткину обороняться

Румынка Симона Халеп, победившая россиянку Дарью Касаткину в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:0, 7:5, прокомментировала своё выступление.

«Я очень хорошо играла на протяжении всего матча. Я заставляла её обороняться, а сама здорово била по мячу. Тем не менее, выиграв первый сет под ноль, я понимала, что вторая партия будет тяжелее. С ней никогда не бывает легко, но я очень довольна тем, как сыграла сегодня.

Здорово добраться здесь до второй недели. Самое главное, что я играю лучше от матча к матчу, что добавляет мне уверенности в себе.

Даррен Кэхилл весной сказал мне, что я должна изменить свой подход к игре и выкладываться на сто процентов в каждом розыгрыше вне зависимости от того, веду я или уступаю в счёте. Сейчас я уверена в том, что вне зависимости от обстоятельств буду биться на корте до последнего очка", — приводит слова Халеп официальный сайт «Ролан Гаррос».