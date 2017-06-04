Виландер: мне нравится стиль Касаткиной. Она хорошо двигается и умно играет

Знаменитый шведский теннисист, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса Матс Виландер, сейчас являющийся теннисным аналитиком, прокомментировал игру россиянки Дарьи Касаткиной, ответив, что она показывает умный теннис.

«Мне нравится её стиль, то, как она борется, не имея выдающихся физических данных. Всё главное — здесь, в голове. Она хорошо двигается, играет умно, и играет сердцем. Она подстраивает свой теннис под каждую конкретную соперницу. Кто-то может всё время играть одинаково и побеждать, но предполагается, что теннис — противостояние двух игроков, которые ведут борьбу друг с другом, в том числе тактическую. Уверен, что и Касаткина однажды сможет выиграть турнир „Большого шлема“, — сказал Виландер в беседе со специальным корреспондентом „Чемпионата“ Давидом Авакяном.