Дель Потро: думаю, болеющих за меня людей трогает моя история

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, проигравший британцу Энди Маррею в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (8:10), 5:7, 0:6, прокомментировал этот поединок, а также тот факт, что его активно поддерживали болельщики на трибунах.

«Было очень приятно, что за меня так болеют на таком уровне. Думаю, людей трогает моя история. Я долго отсутствовал, пытался решить проблемы с моим запястьем и никогда не сдавался.

Конечно, я был разочарован, проиграв первый сет. Я не мог поверить, что это произошло, что я упустил столько шансов. К тому же я здорово играл — но такое случается, когда тебе противостоит первая ракетка мира", — цитирует дель Потро официальный сайт «Ролан Гаррос».