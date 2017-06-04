Маррей: это было моё лучшее выступление на грунте в этом сезоне

Британец Энди Маррей, одержавший победу над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро в третьем раунде «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (10:8), 7:5, 6:0, считает, что это была его лучшая игра на грунте в нынешнем году.

«Это было моё лучшее выступление на грунте в этом сезоне. Второй и третий сеты — точно. В целом я постепенно чувствую себя лучше. В последние шесть — семь недель я больше мучился, чем играл — но с „Ролан Гаррос“ у меня связаны отличные воспоминания, и я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе», — приводит слова Маррея официальный сайт «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге Маррей сыграет либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером.