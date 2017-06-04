Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (11). Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 26-летняя уроженка Оденсе — 7-6.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Возняцки на «Ролан Гаррос».

Победительница этой встречи в четвертьфинале сыграет либо с австралийкой Самантой Стосур (23), либо с латвийкой Еленой Остапенко.