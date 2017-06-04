Гарсия: Корне даже не извинилась, но у меня нет желания отомстить

Француженка Каролин Гарсия, которой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции предстоит сыграть с соотечественницей Ализе Корне, призналась, что обижена на будущую соперницу и других партнёров по сборной в Кубке Федерации.

Напомним, в середине апреля Гарсия отказалась приезжать в сборную на матч плей-офф с Испанией, сославшись на травму, на что Ализе Корне, Кристина Младенович и Полин Парментье ответили сообщениями «LOL» в «Твиттере». Ранее, в конце 2016-го, Каролин заявляла, что пропустит нынешний розыгрыш Кубка Федерации.

«Я не думаю, что буду пить кофе с Ализе ни до, ни после матча. Она прислала мне смс-сообщение после всех этих событий, но даже не извинилась. Я сейчас мало общаюсь с ними. Это не то, что быстро проходит. Но я выйду на корт без желания отомстить», — приводит слова Гарсии Tennis Actu.