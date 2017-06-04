Гоффен мысленно не распрощался с шансами выступить на Уимблдоне

Бельгиец Давид Гоффен, получивший тяжёлую травму ноги в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции с аргентинцем Орасио Себальосом, рассказал о своём самочувствии.

«Я просто бежал за мячом и сам не заметил, как столкнулся с фоном. Это было очень больно, нога распухла. Я никогда раньше даже не подворачивал лодыжку, поэтому получил новые неприятные ощущения. Определённо это был крайне тяжёлый и болезненный вечер для меня. Я до сих пор не могу сказать, где именно болит — где-то внутри.

Мысленно я ещё не распрощался с шансами на Уимблдон. Всё станет ясно в понедельник, когда я пройду глубокое медицинское обследование. Но если врачи скажут, что нужно время, то я не буду рисковать», — приводит слова Гоффена Sud Press.