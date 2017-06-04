Украинка Элина Свитолина (5) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с полькой Магдой Линетт. Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. Ранее эти соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал лучшая теннисистка в этой паре поспорит либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с хорваткой Петрой Мартич. Эта встреча пройдёт параллельно.