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Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»

4 июня 2017, воскресенье. 11:51. Теннис

Украинка Элина Свитолина (5) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с полькой Магдой Линетт. Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. Ранее эти соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал лучшая теннисистка в этой паре поспорит либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с хорваткой Петрой Мартич. Эта встреча пройдёт параллельно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Элина Свитолина
Новости. Теннис
4 июня 2017, воскресенье
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