Вавринка: все игроки очень расстроены травмой Гоффена

Швейцарец Станислас Вавринка поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:2), 6:0, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Я чувствовал себя хорошо на корте, особенно после первого сета. Я играл агрессивно, быстро и доволен своим выступлением. Я хотел показать Фабио, что готов принять вызов, и мне это удалось. Я доволен своей игрой на первой неделе, но турнир только начинается. Могу только сказать, что чувствую позитивные сигналы, и это здорово.

Что касается травмы Гоффена, то это жуткое зрелище, которое расстроило всех игроков. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но лодыжку может подвернуть каждый, в любом месте. Не думаю, что стоит говорить об изменении расстояния между задней линией и фоном», — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.