Авидзба не доиграл матч первого круга юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянин Ален Авидзба не смог доиграть матч первого круга юниорского Открытого чемпионата Франции с американцем Брайаном Кернохом. 17-летний уроженец Сочи, занимающий 885-е место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы, уступая 3:5 в первой партии.

Следующим оппонентом представителя США станет либо француз Маттео Мартино, либо аргентинец Хуан-Пабло Грасси Маззучи.

В соревнованиях также принимают участие Николай Вылегжанин, Артём Дубривный, Тимофей Скатов и Алексей Захаров. Турнир среди юниоров пройдёт с 4 по 11 июня.