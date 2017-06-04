Нисикори одолел Чхун Хёна и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

Японец Кей Нисикори (8) в третьем круге Открытого чемпионата Франции переиграл корейца Чхун Хёна со счётом 7:5, 6:4, 6:7 (4:7), 0:6, 6:4. Поединок, прерванный накануне из-за дождя, в общей сложности продолжался 3 часа 51 минуту. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, заработал 62 «виннерса» при 69 невынужденных и сделал шесть брейков.

За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит с испанцем Фернандо Вердаско, переигравшим накануне уругвайца Пабло Куэваса.