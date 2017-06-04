Испанец Рафаэль Надаль (4) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции встретится со своим соотечественником Роберто Баутистой-Агутом (17). Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Единственный матч между этими соперниками, состоявшийся на «Мастерсе» в Мадриде в 2014 году, выиграл Рафаэль.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Баутиста-Агут на «Ролан Гаррос».

Следующим оппонентом победителя этой встречи станет либо канадец Милош Раонич (5), либо испанец Пабло Карреньо-Буста (20).