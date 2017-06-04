Кар. Плишкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Чешка Каролина Плишкова (2) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сломила сопротивление немки Карины Виттёфт со счётом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая третье место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, проиграла два гейма на своей подаче, активно выиграла 34 розыгрыша и допустила 28 невынужденных ошибок, а её оппонентка сделала всего пять «виннерсов» при 17 невынужденных.

Следующей соперницей Плишковой станет либо Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая, либо колумбийка Мариана Дуке-Марино.