Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Мартич

Украинка Элина Свитолина (5) в третьем круге Открытого чемпионата Франции победила польку Магду Линетт со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. 22-летняя уроженка Одессы, занимающая шестое место в рейтинге WТА, сделала два брейка, 22 «виннерса» и 25 невынужденных ошибок, а её оппонентка не создала ни одного брейк-пойнта, активно выиграла 18 розыгрышей и допустила 17 невынужденных.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с хорваткой Петрой Мартич, разгромившей латвийку Анастасию Севастову — 6:1, 6:1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос».