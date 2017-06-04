Кузнецова проиграла Возняцки в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции уступила датчанке Каролине Возняцки (11) со счётом 1:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, сделала шесть брейков, проиграла три гейма на своей подаче, заработала 26 «виннерсов» и допустила столько же невынужденных ошибок. Светлана активно выиграла 26 розыгрышей при 41 собственной неточности.

Возняцки в четвертьфинале сыграет либо с австралийкой Самантой Стосур (23), либо с латвийкой Еленой Остапенко.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Возняцки на «Ролан Гаррос».