Хачанов одолел Иснера и сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов в матче третьего круга «Ролан Гаррос» переиграл американца Джона Иснера (21) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). В общей сложности встреча, прерванная накануне из-за дождя после первого сета, продолжалась ровно 3 часа. 21-летний москвич, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, восемь раз подал навылет, сделал столько же двойных и 34 невынужденные ошибки, а также 38 «виннерсов» и один брейк. Джон активно выиграл 56 розыгрышей при 47 собственных неточностях.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с британцем Энди Марреем (1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос».