Сепеде-Ройг стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала ТБШ в Париже

Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая в третьем круге Открытого чемпионата Франции одержала волевую победу над колумбийкой Марианой Дуке-Марино со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. 25-летняя уроженка Асунсьона, занимающая 97-е место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов из 10, проиграв семь геймов на своей подаче.

Вероника впервые в карьере прошла дальше второго круга на турнире серии «Большого шлема». За выход в четвертьфинал она поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (2).