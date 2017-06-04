Рыбакина и Грачёва с побед стартовали на юниорском «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Рыбакина (11) в первом круге Открытого чемпионата Франции среди юниорок победила японку Анри Нагату со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. 17-летняя представительница России, занимающая 543-е место в рейтинге WТА, реализовала пять брейк-пойнтов из 13, проиграв два гейма на своей подаче. Во втором круге Рыбакина сыграет с немкой Ларой Шмидт.

Ещё одна россиянка Варвара Грачёва обыграла американку Софи Сьюинг — 7:6 (8:6), 6:4 и за выход в третий круг поспорит с китаянкой Ван Синь Ю.