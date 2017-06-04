Надаль разгромил Баутисту-Агута на пути к четвертьфиналу «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (4) в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции разгромил своего соотечественника Роберто Баутисту-Агута (17) со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, активно выиграл 31 розыгрыш, допустив 23 невынужденные ошибки, а у его оппонента эти показатели составили 12 и 25 соответственно.
Следующим соперником Надаля станет либо канадец Милош Раонич (5), либо испанец Пабло Карреньо-Буста (20).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Баутиста-Агут на «Ролан Гаррос».