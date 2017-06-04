Иснер: мне странно произносить имя Хачанова, так зовут мою маму

Американец Джон Иснер, уступивший в третьем круге Открытого чемпионата Франции россиянину Карену Хачанову со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), оценил шансы на успех своего обидчика в матче 1/8 финала с британцем Энди Марреем.

«Какие шансы у Карена в матче с Марреем? Посмотрим. Вообще мне странно произносить его имя, так зовут мою маму», — приводит слова Иснера журналист Бен Ротенберг в своём блоге в сети «Твиттер».

Маррей накануне переиграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 7:6, 7:5, 6:0.