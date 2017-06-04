Карреньо-Буста обыграл Раонича с седьмого матчбола и вышел на Надаля в 1/4 «РГ»

Испанец Пабло Карреньо-Буста (20) одержал победу в марафонском матче с канадцем Милошем Раоничем (5) в четвёртом круге «Ролан Гаррос» и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Пабло выиграл матч со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6. В пятой партии испанец не подал на матч при счёте 5:4, упустив три матчбола. В 13-м гейме он сделал ещё один брейк и в общей сложности с седьмой попытки всё-таки реализовал матчбол. Отметим, что все три брейка в решающем сете Карреньо-Буста сделал под ноль.

Поединок продолжался 4 часа 17 минут. Карреньо-Буста 10 раз подал навылет, выполнил 46 виннеров, сделал 28 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Раонича 25 эйсов, 7 двойных ошибок, 92 удара навылет, 84 невынужденные и 6 использованных брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале Карреньо-Буста встретится со своим соотечественником, девятикратным чемпионом «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем.