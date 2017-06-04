Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Рамос-Виньолас на «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович (2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос» встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (19). Поединок начнётся около 19:00 по московскому времени.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 3-0. Последний матч между ними состоялся в этом году в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса между Сербией и Испанией. Новак победил в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Рамос-Виньолас — Джокович на «Ролан Гаррос».

Следующим оппонентом победителя этой встречи станет либо австриец Доминик Тим (6), либо аргентинец Орасио Себальос.