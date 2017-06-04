Чемпионкой «Ролан Гаррос» станет теннисистка, ранее не побеждавшая на «Шлемах»

С поражением американки Винус Уильямс от швейцарки Тими Бачински в сетке «Ролан Гаррос» не осталось ни одной теннисистки, когда-либо побеждавшей на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее на протяжении почти 40 лет в четвертьфинале «Шлема» была как минимум одна теннисистка с опытом побед на этих соревнованиях. В последний раз никого из чемпионок «Шлемов» не было в четвертьфинале Australian Open-1979.

Таким образом, кто-то из 12 теннисисток, остающихся в сетке на данный момент, впервые в карьере станет чемпионкой столь престижного турнира.

Напомним, что помимо Бачински и её соперницы по четвертьфиналу, француженки Кристины Младенович, в турнире остаются латвийка Елена Остапенко, датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина, хорватка Петра Мартич, испанка Карла Суарес-Наварро, румынка Симона Халеп, француженки Каролин Гарсия и Ализе Корне, парагвайка Вероника Сепеде-Ройг и чешка Каролина Плишкова. Если титул завоюет Плишкова или Халеп, то она станет также новой первой ракеткой мира, обогнав немку Анжелику Кербер.

Отметим, что чемпионок именно «Ролан Гаррос» в сетке изначально было только три: Светлана Кузнецова (2009), Франческа Скьявоне (2010) и Гарбинье Мугуруса (2016). Помимо них в туре ещё две теннисистки выигрывали «Ролан Гаррос», но не выступали здесь в этом году: Серена Уильямс (2002, 2013, 2015) и Мария Шарапова (2012, 2014).