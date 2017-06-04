Тим разгромил Себальоса и может сыграть с Джоковичем в четвертьфинале «РГ»

Австриец Доминик Тим разгромил аргентинца Орасио Себальоса в четвёртом круге «Ролан Гаррос»-2017 со счётом 6:1, 6:3, 6:1.

Поединок продлился 1 час 39 минут. Тим 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, сделал 24 «виннерса» и 17 невынужденных, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Себальоса 1 эйс, 1 двойная, 18 ударов навылет, 27 неточных ударов и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале Тим, являющийся единственным теннисистом, обыгравшим в этом грунтовом сезоне Рафаэля Надаля, встретится либо с Новаком Джоковичем, либо с Альбертом Рамос-Виньоласом.