Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович (14) вышли в третий круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос»-2017 в парном разряде, обыграв словачку Яну Чепелову и китаянку Се Шувэй в двух сетах — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Светланы и Кристины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У Яны и Се 2 эйса, 1 двойная и 2 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Кузнецова и Младенович поспорят с лучшей парой мира — американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой. Уже известны и соперницы победительницы их матча по четвертьфиналу — это бельгийка Кирстен Флипкенс и итальянка Франческа Скьявоне.