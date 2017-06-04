Хачанов: именно ради таких матчей, как с Марреем, мы и работаем

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу над американцем Джоном Иснером в третьем круге «Ролан Гаррос», выведшую его по турнирной сетке на первую ракетку мира, британца Энди Маррея.

«Нужно было постоянно держать концентрацию. Это же Джон Изнер. Если в матче с ним проиграешь свою подачу, всё может закончиться. Так что я настраивался на то, чтобы брать свою подачу и ждать шансов на приёме, где-то рисковать. Я был спокоен, потому что знал, что если буду делать это, у меня будут шансы.

Могу ли назвать первую подачу своим самым грозным оружием на данный момент? Да, конечно. Правда, иногда процент попадания гуляет. В каких-то геймах я все первые попадаю, в каких-то – нет. А так да – козырь!

Встреча с Марреем? Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвёртом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать всё, на что я способен. Именно для этого мы и работаем – чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее, поэтому верил, что могу дойти до Маррея", — цитирует Хачанова «Спорт-Экспресс».