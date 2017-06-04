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Джокович в трёх сетах обыграл Рамос-Виньоласа и вышел на Тима в 1/4 финала «РГ»

4 июня 2017, воскресенье. 21:59. Теннис

В последнем одиночном матче дня на «Ролан Гаррос» — 2017 действующий чемпион турнира, серб Новак Джокович победил испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

Поединок продлился 2 часа 27 минут. На счету Джоковича 3 эйса, 34 удара навылет, 30 невынужденных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Рамос-Виньоласа 3 эйса, 2 двойные ошибки, 28 виннеров, 37 невынужденных и 3 использованных брейк-пойнта из 8. Два из трёх брейков испанец сделал в первой партии, где дважды выходил вперёд в счёте.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Онлайн-трансляция матча Рамос-Виньолас — Джокович на «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» серб встретится с австрийцем Домиником Тимом. Последний матч между ними состоялся в недавнем полуфинале «Мастерс 1000» в Риме, сразу после победы Тима над Рафаэлем Надалем. Тогда Новак провёл, по его словам, идеальный матч — он отдал сопернику всего один гейм.

Ролан Гаррос 2017. 4-й круг
04 июня 2017 года, воскресенье. 19:25 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Новак
Джокович
6:7 1:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Новак Джокович
Новости. Теннис
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