Джокович в трёх сетах обыграл Рамос-Виньоласа и вышел на Тима в 1/4 финала «РГ»

В последнем одиночном матче дня на «Ролан Гаррос» — 2017 действующий чемпион турнира, серб Новак Джокович победил испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

Поединок продлился 2 часа 27 минут. На счету Джоковича 3 эйса, 34 удара навылет, 30 невынужденных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Рамос-Виньоласа 3 эйса, 2 двойные ошибки, 28 виннеров, 37 невынужденных и 3 использованных брейк-пойнта из 8. Два из трёх брейков испанец сделал в первой партии, где дважды выходил вперёд в счёте.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Онлайн-трансляция матча Рамос-Виньолас — Джокович на «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» серб встретится с австрийцем Домиником Тимом. Последний матч между ними состоялся в недавнем полуфинале «Мастерс 1000» в Риме, сразу после победы Тима над Рафаэлем Надалем. Тогда Новак провёл, по его словам, идеальный матч — он отдал сопернику всего один гейм.