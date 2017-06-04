Хачанов сыграет с Марреем вторым запуском на корте Филиппа Шатрье

Стало известно расписание девятого игрового дня «Ролан Гаррос». На корте Филиппа Шатрье первыми сыграют Симона Халеп и Карла Суарес-Наварро. Вторым запуском на центральной арене появятся Энди Маррей и Карен Хачанов. Третьими сыграют Стэн Вавринка и Гаэль Монфис, а закроет программу дня французское дерби — Каролин Гарсия против Ализе Корне.

На корте Сюзанн Ленглен первыми появятся Элина Свитолина и Петра Мартич. Далее состоятся поединки Фернандо Вердаско с Кеем Нисикори, Кевина Андерсона с Марином Чиличем и Вероники Сепеде-Ройг с Каролиной Плишковой.

На других площадках одиночных матчей во взрослых турнирах на этом «Ролан Гаррос» больше не будет. Отметим, что первый корт станет местом трёх матчей подряд с участием россиянок. Сначала Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова сыграют с Эшли Барти и Кейси Деллакуа; затем Екатерина Макарова и Елена Веснина встретятся с Андреа Клепач и Марией-Хосе Мартинес-Санчес, а третьим запуском Светлана Кузнецова и Кристина Младенович сыграют с Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой.

Также будет сыграно много матчей с участием российских юниоров и юниорок, в том числе первой ракетки мира — Анастасии Потаповой. 16-летней россиянке будет противостоять Кайя Юван из Словении.