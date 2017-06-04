Баутиста-Агут: если бы делал ставку, то поставил бы на победу Надаля на турнире

Испанец Роберто Баутиста-Агут оценил игру своего соотечественника Рафаэля Надаля, у которого взял всего пять геймов в матче четвёртого раунда «Ролан Гаррос».

«Надаль в своём лучшем состоянии. Он полностью выкладывается в каждом розыгрыше, никогда не сдаётся. Приходится рисковать больше, чем обычно, что приводит к большему количеству ошибок. Кто сможет остановить его на этом „Ролан Гаррос“? Если бы мне пришлось ставить на кого-то, то я бы поставил на то, что Надаль станет чемпионом», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт «Ролан Гаррос».

В случае победы на турнире Надаль станет его 10-кратным чемпионом, обновив собственный рекорд по количеству завоёванных здесь титулов.