Джокович: то, что я никогда не проигрывал Тиму, психологически поможет мне

Серб Новак Джокович прокомментировал свою игру с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом и поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Мне не удалось начать матч так, как хотелось. Он здорово играл на старте, и первый сет получился очень упорным. Там всё могло завершиться как в мою, так и в его пользу. Я рад, что сумел победить на тай-брейке — после этого я заиграл гораздо свободнее и увереннее. Конечно, выиграть сет за 80 минут было гораздо приятнее, чем проиграть его.

Во второй партии я очень здорово играл на задней линии, менял темп и не давал ему чувствовать себя комфортно.

Уверен, что Тим выйдет на матч максимально мотивированным и постарается показать свой лучший теннис. То, что я ещё никогда не проигрывал ему, немного поможет мне психологически, но не думаю, это что сыграет ключевую роль", — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».