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Тим: вторая неделя турнира «Большого шлема» – отдельный разговор

5 июня 2017, понедельник. 06:14. Теннис

Австриец Доминик Тим (6) прокомментировал победу над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:1, 6:3, 6:1 в третьем круге Открытого чемпионата Франции и поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем (2), которому по личным встречам уступает 0-5 и у которого на турнире в Риме в мае взял лишь один гейм.

«Получился очень хороший матч, было очень приятно играть. Я получал удовольствие практически от каждого момента. Отлично чувствую себя на грунте, а местные условия для моей игры, можно сказать, идеальные. Мне нравятся эти мячи и то, как они чувствуются на ракетке. Дойти до третьего круга турнира «Большого шлема» или до четвёртого – большая разница. Вторая неделя – это отдельный разговор. Это только второй мой четвертьфинал на «Шлеме», так что я очень рад.

Мне нужно будет изменить что-то по сравнению с предыдущими матчами с Джоковичем. У меня есть опыт игры с ним, так что я обсужу с тренером и командой, что́ мы можем изменить», — приводит слова Тима официальный сайт «Ролан Гаррос».

Источник: Roland Garros Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Новак Джокович Ролан Гаррос
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