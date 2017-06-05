Кар. Плишкова: мой бэкхенд в матче с Виттёфт был просто кошмарным

Чешка Каролина Плишкова (2) прокомментировала победу над немкой Кариной Виттёфт со счётом 7:5, 6:1 в третьем круге «Ролан Гаррос» и выход в четвёртый раунд, где ей предстоит сразиться с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг. Отметим, что 25-летняя чешка прошла в 1/8 финала третьего турнира «Большого шлема» подряд.

«Сама удивлена, что вышла в четвёртый круг. Со мной такое впервые, ещё и на третьем „Шлеме“ подряд. Но тут-то вообще грунт, больше одного матча я здесь никогда не выигрывала. Так что для меня это большой успех. На грунте я не чувствую себя даже номинальным фаворитом. Каждый матч на этом покрытии даётся мне нелегко, и неважно, моя соперница 60-я в рейтинге или 300-я.

Даже сейчас не думаю, что я показываю свой лучший теннис здесь. Играю неплохо, но могу ещё прибавить. Форхенд работал нормально, но бэкхенд был просто кошмарным", — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.