Джокович не откажется от выступления на Уимблдоне из-за терактов в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович подчеркнул, что не планирует отказываться от выступления на Уимблдоне-2017, несмотря на теракты в Лондоне.

Серия нападений в столице Великобритании началась вечером 3 июня. Сначала стало известно, что микроавтобус в центре города наехал на людей на мосту. Позже появились сообщения, что примерно в это же время неподалеку от моста трое мужчин с ножами напали на оживлённый район, где люди отдыхали в заведениях. По данным полиции, в результате терактов погибли семь человек, ещё 48 получили ранения.

«Я не собираюсь менять свои планы и постараюсь поехать на Уимблдон вместе со своей семьёй. Конечно, очень тревожно, что один из крупнейших городов мира пострадал от терактов. Это заставляет задуматься, задать себе некоторые вопросы. Но жизнь в страхе — это не жизнь», — приводит слова Джоковича Daily Mail.