Нисикори: в четвёртом сете у меня случился спад и психологически я не был готов

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу в третьем круге Открытого чемпионата Франции над представителем Южной Кореи Чхун Хёном со счётом 7:5, 6:4, 6:7 (4:7), 0:6, 6:4.

«Думаю, дождь очень помог мне, потому что в четвёртом сете у меня случился спад и психологически я не был готов. Я знал, что должен что-то поменять, чтобы победить его сегодня, поэтому внёс некоторые изменения.

Мне нужно было сохранять позитивный настрой по ходу матча. В теннисном плане я чувствовал себя неплохо. Надеюсь, завтра смогу провести ещё один хороший матч», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.