Кузнецова: я чувствовала, что упустила свои шансы в матче с Возняцки

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала своё поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции от датчанки Каролины Возняцки со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

«Думаю, когда я играла в тот теннис, в который должна была играть, я добивалась успеха. Каролина сегодня отлично защищалась, играла очень глубоко, близко к линиям. Я чувствовала, что упустила свои шансы. У меня было много возможностей, в первом сете было немало геймов со счётом 40:40. Во второй партии я играла лучше. Я могла сделать брейк раньше, но в итоге всё же выиграла 6:4. Затем в третьем сете была пара ключевых моментов, которые и решили исход матча», — цитирует Кузнецову официальный сайт турнира.