Возняцки: пока у меня всё получается. Надеюсь, так будет и дальше

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

«Это была отличная победа. Светлана здорово играет на этом покрытии. Я понимала, что матч будет непростым. Я хорошо действовала в начале встречи. Мой план на игру работал. Я старалась использовать укороченные удары и менять темп игры. Я понимала, что Кузнецова постарается вернуться в игру. Она сделала это во втором сете, но я смогла выиграть третий, чему очень рада.

Я очень хорошо себя чувствую с начала года. Я играю отлично и уверена в себе. Перед началом турнира ощущения были прекрасными. Пока у меня всё получается. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.