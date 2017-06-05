Остапенко: я знаю, как играть с Возняцки

Латвийка Елена Остапенко прокомментировала свою победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» над австралийкой Самантой Стосур со счётом 2:6, 6:2, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Когда я вышла на корт, то была очень зажатой. Но Сэм сегодня провела прекрасный матч. В начале она выполнила несколько отличных ударов. Она здорово подавала, а я же чувствовала себя некомфортно на корте. Но постепенно я смогла адаптироваться и обрела уверенность в своих силах. Затем я заиграла лучше.

Возняцки отлично играет сейчас. Я знаю, как играть с ней. Важно действовать агрессивно и стабильно, в своей манере. Конечно, матч будет непростым, так как она великолепная теннисистка. Мы уже дважды играли в этом году. С нетерпением жду новой встречи», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.