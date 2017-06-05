В 13:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) и россиянин Карен Хачанов. Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Хачанов на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с представителем Японии Кеем Нисикори (8).