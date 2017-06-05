В 13:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, в котором словенка Андрея Клепач и представительница Испании Мария-Хосе Мартинес-Санчес (15) сыграют с олимпийскими чемпионками Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина на Открытом чемпионате Франции