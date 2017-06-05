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Текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина

5 июня 2017, понедельник. 13:00. Теннис

В 13:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, в котором словенка Андрея Клепач и представительница Испании Мария-Хосе Мартинес-Санчес (15) сыграют с олимпийскими чемпионками Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина на Открытом чемпионате Франции

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Макарова Елена Веснина Мария-Хосе Мартинес-Санчес Ролан Гаррос
Новости. Теннис
5 июня 2017, понедельник
13:12 Халеп разгромила Суарес-Наварро в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина
12:45 Сьюмик: французские болельщики на матче Мугуруса – Младенович были жалкими
12:43 Младенович: не думаю, что во время матча с Мугурусой зрители перешли черту
12:23 Бердых расстался с тренером Иванишевичем
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Хачанов на «Ролан Гаррос»
11:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Барти/Деллакуа — Гаврилова/Павлюченкова
11:41 Остапенко: я знаю, как играть с Возняцки
11:20 Возняцки: пока у меня всё получается. Надеюсь, так будет и дальше
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Халеп на «Ролан Гаррос»
10:43 Кузнецова: я чувствовала, что упустила свои шансы в матче с Возняцки
10:36 В. Уильямс: иногда удача просто отворачивается от тебя
10:19 Бачински: каждый раз, когда я выхожу на корты «РГ», происходит нечто особенное
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Мартич на «Ролан Гаррос»
09:53 Раонич: ближе к концу матча Карреньо-Буста играл лучше
09:10 Карреньо-Буста: победа над Раоничем — лучшая в моей карьере
09:06 Нисикори: в четвёртом сете у меня случился спад и психологически я не был готов
09:02 Бланко: у Карена невероятный потенциал, и я не верю, что он уже сам это осознал
07:17 Джокович не откажется от выступления на Уимблдоне из-за терактов в Лондоне
06:29 Кар. Плишкова: мой бэкхенд в матче с Виттёфт был просто кошмарным
06:14 Тим: вторая неделя турнира «Большого шлема» – отдельный разговор
05:18 Младенович: слышать, как тысяча человек поддерживают меня, — большое давление
05:08 Свитолина: на «Ролан Гаррос» я обретаю стабильность
00:59 Джокович: то, что я никогда не проигрывал Тиму, психологически поможет мне
4 июня 2017, воскресенье
23:50 Баутиста-Агут: если бы делал ставку, то поставил бы на победу Надаля на турнире
23:32 Хачанов сыграет с Марреем вторым запуском на корте Филиппа Шатрье
23:03 Надаль: с Баутиста-Агутом я сыграл не так хорошо, как в предыдущем матче
21:59 Джокович в трёх сетах обыграл Рамос-Виньоласа и вышел на Тима в 1/4 финала «РГ»
21:20 Хачанов: именно ради таких матчей, как с Марреем, мы и работаем
20:59 Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»
20:24 Тим разгромил Себальоса и может сыграть с Джоковичем в четвертьфинале «РГ»
20:16 Мугуруса: «Forza» Младенович меня не раздражали. Слышала, она знает 25 языков
19:18 Чемпионкой «Ролан Гаррос» станет теннисистка, ранее не побеждавшая на «Шлемах»
19:08 Бачински обыграла В. Уильямс в 4-м круге «Ролан Гаррос» и вышла на Младенович
18:32 Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Рамос-Виньолас на «Ролан Гаррос»
18:23 Младенович победила Мугурусу в 4-м круге «Ролан Гаррос» и выбила её из топ-10
18:12 Гаске: в последние недели у меня были проблемы со спиной и с нервом правой ноги
18:08 Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы
17:57 Карреньо-Буста с седьмого матчбола обыграл Раонича и вышел на Надаля в 1/4 «РГ»
17:20 Стосур проиграла Остапенко и потеряет первое место в Австралии спустя 452 недели
16:23 Иснер: мне странно произносить имя Хачанова, так зовут мою маму
16:11 Надаль разгромил Баутиста-Агута на пути к четвертьфиналу «Ролан Гаррос»
15:48 Рыбакина и Грачёва с побед стартовали на юниорском «Ролан Гаррос»
15:28 Сепеде-Ройг стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала ТБШ в Париже
14:29 Хачанов одолел Иснера и сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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