Гаврилова и Павлюченкова не смогли выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в паре

Австралийка Дарья Гаврилова и россиянка Анастасия Павлюченкова не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В третьем круге они уступили австралийкам Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Барти/Деллакуа — Гаврилова/Павлюченкова на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале Барти и Деллакуа сыграют с румынкой Ириной Бегу и представительницей Китая Чжэн Сайсай.