Потапова и Исаева вышли во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова (1) вышла во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Словении Кайю Джуван со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

За выход в третий круг соревнований лидер посева поспорит с американкой Элисией Болтон.

Ещё одна представительница России Анжелика Исаева стартовала с победы над представительницей Финляндии Ооной Орпаной со счётом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Исаевой будет американка Аманда Анисимова (2).

Россиянин Тимофей Скатов (Q) проиграл японцу Юте Симицу (9) со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

