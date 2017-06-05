Пайгина вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Марта Пайгина вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Великобритании Эмили Эпплтон (13) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Марта дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Пайгина поспорит с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элисия Болтон (США).