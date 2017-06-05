Лансере пробилась в третий раунд юниорского Открытого чемпионата Франции

Россиянка Софья Лансере пробилась в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Бразилии Таису Грану Педретти со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос» Лансере поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 3) — Ван Сию (Китай).