Хачанов в трёх сетах проиграл Маррею в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв британцу Энди Маррею (1) со счётом 3:6, 4:6, 4:6. Уроженец Москвы 1 раз подал навылет, активно выиграл 34 очка и совершил 38 невынужденных ошибок. На счету первой ракетки мира 5 эйсов, 29 виннеров и 14 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Хачанов на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Маррей поспорит либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с представителем Японии Кеем Нисикори (8).