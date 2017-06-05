Рыбакина одержала волевую победу во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Рыбакина (11) пробилась в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Германии Лару Шмидт со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Россиянка 1 раз подала навылет и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков

За выход в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос» Рыбакина поспорит либо с представительницей Испании Паулой Ариас Манхон, либо с американкой Хэйли Баптист.