Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, одолев словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес (15) со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Клепач/Мартинес-Санчес — Макарова/Веснина на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Макарова и Веснина поспорят с чешками Люцией Градецкой и Катержиной Синяковой (6).