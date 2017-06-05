Захаров вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Алексей Захаров пробился во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Россиянин совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка

За выход в третий круг юниорского Открытого чемпионата Франции Захаров поспорит с представителем Франции Корентеном Муте (2).