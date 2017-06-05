Маррей после матча на «Ролан Гаррос» поддержал пострадавших в терактах

После победы над россиянином Кареном Хачановым в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» первая ракетка мира британец Энди Маррей в обращении к зрителям выразил слова поддержки пострадавшим в недавних террористических актах в Лондоне и Манчестере.

«Произошли страшные трагедии в Лондоне и Манчестере в последнее время. В Париже также были схожие проблемы в последние годы. Мои мысли и мои молитвы, как и ваши, я уверен, направлены тем, кто пострадал.

Теракты затрагивают значительную часть Европы и мира. Поэтому я ценю, что вы продолжаете приходить на наши матчи, и благодарен за возможность продолжать играть перед вами", — приводит слова Маррея AFP.