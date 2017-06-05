Аншба вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» среди девушек, обыграв Костюк

17-летняя российская теннисистка Амина Аншба вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции среди девушек, в трёх сетах обыграв 14-летнюю украинку Марту Костюк, получившую от организаторов 4-й номер посева, со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 час 19 минут. Аншба реализовала семь из 13 брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки на подаче. На счету Костюк один эйс, пять двойных ошибок и шесть брейков.

Ещё три россиянки: Алина Чараева, Варвара Грачева и Анастасия Харитонова — по итогам матчей второго раунда не смогли выйти в третий круг.